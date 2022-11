Verizon-Aktie vor neuem Rücksetzer?

Die bei Dividendenjägern (aktuelle Dividendenrendite von 6,74 Prozent) beliebte Verizon-Aktie kam im zweiten und dritten Quartal des aktuellen Kalenderjahres gehörig unter Verkaufsdruck. Ausgehend von den Jahreshochs im Bereich der 55 USD-Marke verlor der im Dow Jones Industrial Average gelistete Titel zwischenzeitlich über 20 USD je Aktie oder knapp 40 Prozent an Wert.

Die Kuh ist noch nicht vom Eis

Während sich die drei großen US-Indizes in den vergangenen drei Wochen recht impulsiv erholen konnten, gelang es der Aktie des US-Telekomtitels nicht, Dynamik auf der Oberseite zu entwickeln.

Die Erholungsbewegung der vergangenen Wochen verlief innerhalb einer bärisch zu interpretierenden Keilformation im Tageschart und trägt somit bislang lediglich einen korrektiven Charakter. Diese Art von Chartformation wird nach einem vorangegangenen Abwärtstrend in der Regel gen Süden hin aufgelöst.

Gestern scheiterte die Aktie am viel beachteten EMA50 im Tageschart bei aktuell 38,90 USD. So lange dieser nicht per Tagesschlusskurs überwunden werden kann, muss hier tendenziell mit dem Beginn einer neuen Abwärtswelle Richtung 34 - 35 USD im Rahmen des übergeordneten Bärenmarktes gerechnet werden.

Erst ein nachhaltiger Ausbruch über den Bereich 39-40 USD entspannt die charttechnische Situation für die Käufer wieder entscheidend, bis dahin dominieren vorerst weiterhin die Abwärtsrisiken bei Verizon.