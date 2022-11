OTS: MEDION / MEDION® legt nach: Weiteres Saugroboter-Modell mit ...

MEDION® legt nach: Weiteres Saugroboter-Modell mit Absaugstation und viele neue Black Weeks-Angebote (FOTO) Essen (ots) - MEDION® erweitert seine Produktpalette an Haushaltshelfern: Der MEDION® S40 ist der erste reine Saugroboter mit einer Absaugstation im Portfolio. Damit kann er tagelang komplett eigenständig arbeiten und ist ab sofort zum Black Weeks-Sonderpreis verfügbar. Nach dem Debüt des ersten MEDION Saugroboters mit Absaugstation, dem MEDION X50 SW, zum Start der MEDION Black Weeks launcht MEDION nun einen weiteren Haushaltshelfer mit dem praktischen Feature. Der MEDION S40 ist ab sofort neben vielen weiteren Angeboten zum Black Weeks-Sonderpreis von 219,95 Euro verfügbar. Der MEDION S40 ist das erste reine Saugroboter-Modell mit einer automatischen Absaugstation im Line-Up von MEDION. Dank der Absaugstation mit einem Volumen von 3 Litern muss der Staubbeutel länger nicht entleert werden. Zudem kehrt der Saugroboter bei leerem Akku automatisch zur Station zurück. Die Steuerung erfolgt smart über die MEDION Robots App oder per Sprachsteuerung. So kann beispielsweise die Saugleistung von bis zu 2.000 Pa in der App reguliert werden. Die Teppicherkennung erhöht automatisch die Saugkraft beim Wechsel auf Teppichboden. Der S40 verfügt zudem über eine intelligente Navigation: Die Reinigung wird S-wellenförmig durchgeführt, um die zu reinigende Fläche vollständig abzudecken. Außerdem hat der S40 zusätzlich zu den beiden Seitenbürsten eine Mittelbürste, die für eine gründliche Reinigung sorgt. Zweite Woche der MEDION Black Weeks* Am 21. November startet die zweite Woche der MEDION Black Weeks. Bis einschließlich 4. Dezember gibt es weiterhin wechselnde Angebote im MEDION Online-Shop. Insgesamt werden über 350 Produkte aus allen Kategorien mit satten Rabatten von bis zu 40 Prozent versehen. Auch der MEDION X50 SW, der bereits zum Start der MEDION Black Weeks verfügbar war, ist nach dem Ausverkauf nun wieder zum Angebots-Preis von 399,95 Euro im MEDION Online-Shop erhältlich. Darüber hinaus gibt es ab sofort diese Produkt-Highlights im Angebot: - Der neue Saugroboter MEDION S40 ist ab sofort zum Preis von 219,95 Euro verfügbar. - Mit dem MEDION ERAZER Beast X30 ist auch ein High-End-Gaming-Notebook zum Sonderpreis von 2.999,95 Euro im Angebot. - Heimkino-Fans kommen mit dem MEDION LIFE X15593 QLED-TV zum Preis von 399,95 Euro auf ihre Kosten. *Die Rabatte sind zeitlich begrenzt und nur in Einzelfällen für die gesamte Dauer der Black Weeks-Angebote gültig. Nur solange der Vorrat reicht. Über MEDION® MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen After-Sales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern. © 2022 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten. MEDION® und das entsprechende MEDION® Logo sind geschützte Marken der MEDION® AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Pressekontakt: TEAM LEWIS mailto:MEDIONde@teamlewis.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9587/5375841 OTS: MEDION ISIN: DE0006605009