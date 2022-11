Dax Chartanalyse heute 22.11.2022

Widerstand: 14.500+14.620

Unterstützung: 14.400+14.300

Rückblick:

Der Index konnte die gestern angesprochene 14.300er Marke verteidigen, trotz einer schwächeren Wall Street kam kaum nennenswertes Verkaufsinteresse auf im deutschen Leitindex. So blieben "die Bullen weiter" im Spiel und nutzen heute ihre Chance für einen Ausbruch auf der Oberseite: Der Index steigt am Vormittag bis auf 14.480 Punkte, der höchste Stand seit Juni.

Ausblick:

So lange der Index nun nicht wieder per Stundenschluss unter die 14.400er Marke abrutscht, haben kurzfristig weiter die Bullen das Zepter des Handelns in der Hand. Entsprechend ist oberhalb von 14.400 Punkten der Weg des geringsten Widerstands weiter nordwärts Richtung 14.600 Punkte. In Richtung des langen "Thanksgiving"-Wochenende in den USA ist durchaus mit erratischen Bewegungen und einer entsprechenden Übertreibung auf der Oberseite zu rechnen. Erst unterhalb von 14.400 Punkten bekommen die Bären wieder einen (kleinen) Zeh in die Tür!

Quelle: Tradingview

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (PE4FJR)* von BNP investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.11.2022), die K.o.-Schwelle liegt bei 13.052 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (PF91S4)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.11.2022), die K.o.-Schwelle bei 15.889 bei unbegrenzter Laufzeit.