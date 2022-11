DAX® - Im Konsolidierungsmodus

Nach der imposanten Kursrally um mehr als 2.400 Punkte seit Mitte Oktober schlägt sich der DAX® weiterhin sehr gut. Trotz der heißgelaufenen Indikatoren (z. B. MACD, RSI) verteidigt das Aktienbarometer das erreichte Kursniveau. Und dennoch dokumentieren zwei Aspekte vom gestrigen Wochenauftakt, dass eine Konsolidierung wahrscheinlicher wird. Bei einer unterdurchschnittlichen Hoch-Tief-Spanne von gerade einmal gut 100 Punkten verblieb der DAX® innerhalb der Leitplanken vom vergangenen Freitag. In der Konsequenz entsteht nicht nur eine kleine Tageskerze, sondern auch ein klassischer „inside day“. Bei einem Abgleiten unter die Marke von 14.300 Punkten wäre der beschriebene Innenstab nach unten aufgelöst. Dem Tief vom 17. November bei 14.150 Punkten kommt eine weitere Schlüsselrolle zu. Unterhalb dieses Levels würde die laufende Konsolidierung in eine kleine Topbildung mit einem kalkulatorischen Abschlagspotential von rund 300 Punkten umschlagen. Auf der Oberseite bestehen indes Widerstände in Form des jüngsten Verlaufshochs (14.458 Punkte) sowie des Hochs von Anfang Juni (14.709 Punkte).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

