VONOVIA - Noch immer auf Erholungskurs?

Die Vonovia-Aktie musste seit ihrem Allzeithoch bei 58,77 EUR aus dem September 2020 massive Verluste hinnehmen und fiel bis auf die Unterstützung bei 18,88 EUR zurück. Diese verteidigte der Wert am 13. Oktober 2022.

Seitdem befindet sich die Aktie in einer kurzfristigen Erholung. Dabei kam es gestern intraday zu einem Rückfall unter den kurzfristigen Aufwärtstrend. Aber dieser Rückfall wurde schnell gekontert. Heute zieht der Wert stark an. Mit einem Plus von 5,44 % ist die Aktie am frühen Nachmittag der größte Gewinner im DAX.

Weitere Erholung möglich

Der heutige Anstieg könnte der Startschuss für eine weitere Erholung in der Vonovia-Aktie sein. Ein Anstieg in Richtung 26,95 EUR ist zunächst einmal möglich. Sollte der Wert diese Marke durchbrechen, bestünde sogar Potenzial bis an den EMA 200 bei aktuell 30,98 EUR.

Sollte der Wert allerdings unter das gestrige Tagestief bei 22,67 EUR abfallen, könnte es zu einer erneuten Verkaufswelle in Richtung 18,88 EUR kommen.

Fazit: Die Erholung wurde knapp gerettet. Jetzt kann sie erst einmal weitergehen.

