EUR/USD Wochenausblick: Richtungsentscheid steht an!

Rückblick:

Nach einem schwachen Auftakt in die vergangene Handelswoche und einem Rücksetzer in den unteren 1,02er Bereich konnte sich das Währungspaar im Wochenverlauf wieder erholen und zeitweise sogar die Marke von 1,04 USD zurückerobern. Was steht in der bevorstehenden Woche an?

Ausblick:

Das Highlight der bevorstehenden Handelswoche ist ohne Zweifel der US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag um 14:30 Uhr. Mit dem ADP-Report gibt es am Mittwochnachmittag um 14:15 Uhr wie gewohnt einen ersten Vorgeschmack auf die Daten vom Freitag. Den Auftakt macht allerdings EZB-Chefin Lagarde mit einer Rede vor dem EU-Parlament am Montagnachmittag, die nächste EZB Sitzung mit Zinsentscheid ist am 15.12.2022. Eventuell gibt ja die EZB-Chefin erste Hinweise auf die Höhe des nächsten Zinsschritts. Am Mittwochnachmittag gibt es dann erste vorläufige Daten zum US-BIP und am Donnerstag stehen dann mit der PCE-Kernrate sehr wichtige Inflationsdaten aus Übersee ins Haus. Insgesamt eine sehr spannende Handelswoche mit vielen möglichen Bewegungsimpulsen. Wie sieht das Chartbild aus?

Charttechnischer Ausblick:

Mit dem Vorwochentief um 1,0225 USD könnte die Konsolidierung des jüngsten Aufwärtsimpulses von gut 700 Pips bereits abgeschlossen worden sein. Entsprechend steigen die Chancen der Käuferseite für eine Fortsetzung auf der Oberseite in Richtung 1,0590 bis 1,0750 USD. Dort lägen die nächsten wichtigen Widerstände, sollte ein Tagesschluss oberhalb von 1,05 USD gelingen.

Montag: 15 Uhr Rede Lagarde

Dienstag: 16 Uhr US Verbrauchervertrauen

Mittwoch: 14:15 ADP Report 14:30 Vorl. BIP USA 19:30 Powell-Rede

Donnerstag: 14:15 PCE-Kernrate 16 Uhr ISM Einkaufsmanagerindex ver. Gewerbe

Freitag: 14:30 US-Arbeitsmarktdaten

*Disclaimer: Die onvista media GmbH kooperiert mit dem verlinkten Partner, es handelt sich insofern um eine WERBLICHE INFORMATION. Wir erhalten von dem Partner eine Vergütung, wenn Sie über diesen Link das Zertifikat erwerben („Affiliate-Link“). Diese Werbung ermöglicht uns, unseren Service weiterhin für Sie kostenlos anbieten zu können. Für Sie entstehen keine Mehrkosten. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an ein unabhängiges Research bzw. eine Anlageempfehlung.