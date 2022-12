LAM RESEARCH - Konsolidierung beendet?

Lam Research Corp. - WKN: 869686 - ISIN: US5128071082 - Kurs: 472,380 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Lam Research kletterte im Januar 2022 auf ein Allzeithoch bei 731,85 USD. Nach diesem Hoch fiel die Aktie über mehrere Monate massiv zurück. Erst am log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit März 2022 fing sich die Aktie im Oktober.

Dort startete eine Rally, die zu einem Hoch bei 504,55 USD und damit zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2022 führte. Zuletzt kam es zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend. Im gestrigen Handel löst sich der Wert mit einer langen weißen Kerze von diesem Trend.

Kaufwelle möglich?

Der gestrige Tag könnte der Startschuss für eine weitere Rally sein. Diese Rally könnte die Aktie in den nächsten Tagen in Richtung 532,35 USD und später in Richtung 617-621 USD führen.

Schon ein Rückfall unter das kurzfristige log. 38,2 % Retracement bei 413,46 USD wäre kritisch. Denn damit würde die Aktie auch in den gebrochenen Abwärtstrend zurückfallen. In diesem Fall könnte es zu einer erneuten Verkaufswelle in Richtung 308,86-299,59 USD kommen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Lam Research macht einen bullischen Eindruck. Im Idealfall fiel gestern der Startschuss für eine weitere Rally.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)