EU-Binnenmarktkommissar fordert Einlenken der USA beim Streit um Anti-Inflationsprogramm

Berlin (Reuters) - Im Streit um das US-Programm zur Bekämpfung der Inflation hat EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton die Regierung in Washington zum Einlenken aufgefordert.

"Es kann nicht dabei bleiben, dass jeder US-Bürger einen Bonus von 7500 Dollar bekommt, wenn er ein Elektrofahrzeug aus US-Produktion kauft", sagte Breton den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France" laut Vorabbericht. Diese Zahlungen wirkten wie eine Zusatzsteuer für europäische Hersteller.

"Wir müssen gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen. Wenn wir den Konflikt nicht lösen, ist der Schaden für beide Seiten groß", sagte der französische EU-Binnenmarktkommissar. Der Konflikt könnte am Ende vor der Welthandelsorganisation ausgetragen werden. Doch es dauere mindestens fünf Jahre bis zu einem Schiedsspruch. Daher sei es besser den Konflikt jetzt zu lösen.

Breton kündigte an, die Kommission werde den von Präsidentin Ursula von der Leyen angekündigten Souveränitätsfonds zur Förderung der europäischen Industrie schnell auf den Weg bringen. Die EU müsse verhindern, dass energieintensive Unternehmen ihre Produktion ganz oder teilweise in Länder wie die USA oder China verlagerten, in denen Energie verlässlicher und billiger zu bekommen sei.

