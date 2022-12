EQS-Adhoc: Allterco JSCo bestätigt nach erfolgreichem Black Friday angehobene Prognose am oberen Ende der Bandbreite

EQS-Ad-hoc: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Prognose

Allterco JSCo bestätigt nach erfolgreichem Black Friday angehobene Prognose am oberen Ende der Bandbreite



05.12.2022

Sofia / München, 5. Dezember 2022 – Die Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco"), ein internationaler Anbieter von IoT- und Smart-Home-Lösungen, verzeichnete einen Anstieg der Black-Friday-Verkäufe mit mehr als einer halben Million verkaufter Hausautomatisierungsgeräte für insgesamt über EUR 6,8 Mio. (BGN 13,2 Mio.), was einem Wachstum von 44 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit dem erfolgreichen Black Friday-Verkauf bestätigt das Unternehmen die angehobene Prognose am oberen Ende der Bandbreite mit einem Umsatz von EUR 45-46 Mio. und einem EBIT von EUR 10-10,5 Mio. für das Geschäftsjahr 2022.



Ansprechpartner Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

