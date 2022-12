Original-Research: tubesolar AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: tubesolar AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu tubesolar AG Unternehmen: tubesolar AG ISIN: DE000A2PXQD4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 06.12.2022 Kursziel: 7,80 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu tubesolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 7,80. Zusammenfassung: tubesolar hat sowohl ihre Bar- als auch ihre Sachkapitalerhöhung erfolgreich umgesetzt. Die Barkapitalerhöhung bringt einen Bruttoerlös von EUR8 Mio. und die Sachkapitalerhöhung wandelt Finanzverbindlichkeiten in Höhe von EUR13,7 Mio. in Eigenkapital um. Durch beide Maßnahmen steigt die Aktienzahl um 5,1 Mio. auf 18,0 Mio. Die Maßnahmen erhöhen den finanziellen Spielraum und verbessern die Eigenkapitalquote. Bis zum Jahresende soll die erste hochautomatisierte Fertigungslinie mit einer Kapazität von 20 MW den Betrieb aufnehmen. Bis Ende 2025 soll die Produktionskapazität stufenweise auf 250 MW erhöht werden. Wir hatten am 23.11. nach der TÜV-Zertifizierung der Module ein umfangreicheres Update veröffentlicht und sehen in den erfolgreich umgesetzten Finanzierungsmaßnahmen einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur kommerziellen Modulproduktion. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt bei unveränderten Schätzungen weiterhin ein Kursziel von EUR7,80. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on tubesolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 7.80 price target. Abstract: tubesolar has successfully completed both a cash capital increase and a capital increase against contributions in kind. The cash capital increase generated gross proceeds of EUR8m and the capital increase against contributions in kind converted financial liabilities of EUR13.7m into equity. Both measures increase the number of shares by 5.1m to a total of 18.0m, providing more financial leeway and improving the equity ratio. By the end of the year, the first highly automated production line with a capacity of 20 MW is scheduled to start operation. By the end of 2025, production capacity is to be gradually increased to 250 MW. We published a more comprehensive update on 23 November, following the TÜV certification of the modules, and see the successfully completed financing measures as an important milestone on the way to commercial module production. Based on unchanged forecasts, an updated DCF model still yields a EUR7.80 price target. We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26131.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °