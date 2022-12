Goodwill-Abschreibung auf Kairos-Investition nach einem äusserst schwierigen Jahr für aktive Asset Manager

Die Goodwill-Abschreibung wird zusammen mit der Wertminderung auf den verbleibenden abschreibungsfähigen Kundenbeziehungen zu einer nicht geldwirksamen Belastung vor Steuern von CHF 57 Millionen führen, die sich im Finanzergebnis 2022 von Julius Bär niederschlagen wird. Es werden per Ende 2022 keine immateriellen Werte in Zusammenhang mit Kairos mehr in den konsolidierten Finanzzahlen von Julius Bär enthalten sein.

Zürich, 12. Dezember 2022 – Julius Bär gibt heute bekannt, dass der Goodwill auf ihrer Investition in Kairos Investment Management SpA (Kairos) weiter abgeschrieben wird. Während das Netto-Neugeld seit der Veränderung in der Unternehmensführung Ende 2020 positiv gewesen ist, folgt die Abschreibung auf ein äusserst schwieriges Jahr für die Vermögensverwaltungsbranche und insbesondere für aktive Asset Manager. Die globalen Finanzmärkte haben erhebliche Rückgänge bei Aktien und Anleihen verzeichnet, die beide für Kairos besonders relevant sind.

