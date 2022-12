APA ots news: Änderungen im OMV Vorstand

Wien (APA-ots) - Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung OMV Finanzvorstand Reinhard Florey interimistisch zum Vorstandsmitglied für den Geschäftsbereich Energie bestellt. Er wird diese Rolle ab 1. Jänner 2023 zusätzlich zu seiner Funktion als Finanzvorstand bis zur endgültigen Besetzung dieser Position ausüben. Der derzeitige Executive Officer Exploration & Production Johann Pleininger wird sein Vorstandsmandat im gegenseitigen Einvernehmen mit Wirkung 31. Dezember 2022 zurücklegen. Mark Garrett, Vorsitzender des OMV Aufsichtsrates: "Johann Pleininger ist seit mehr als 45 Jahren bei der OMV und seit 2015 im OMV Vorstand. Ich möchte mich bei Johann Pleininger für seine wesentlichen Beiträge zum Erfolg der OMV bedanken. Unter seiner Führung hat sich der Geschäftsbereich Exploration & Produktion nicht nur zu einem hochprofitablen internationalen Geschäftsfeld entwickelt, sondern auch zu einem Vorreiter der Branche in Sachen Innovation und Digitalisierung." Hintergrundinformation: OMV Aktiengesellschaft Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 36 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.400 im Jahr 2021 eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien, Pflanzennährstoffen und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei wichtigen Joint Ventures - Borouge (mit ADNOC, in den VAE und Singapur) und Baystar (mit TotalEnergies, in den USA) - liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Der OMV Geschäftsbereich Refining & Marketing produziert und vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an einem Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund 1.800 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Zu den Aktivitäten gehört zudem Gas & Power Osteuropa, wo sie auch ein Gaskraftwerk in Rumänien betreibt. Im Geschäftsbereich Exploration & Production exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion lag 2021, inklusive der Produktion eines Joint Ventures in Russland, bei 486.000 boe/d mit einem Schwerpunkt auf der Produktion von Erdgas (~60%). Ab dem 1. März 2022 werden die russischen Unternehmen nicht mehr konsolidiert. Zu den Aktivitäten gehört Gas Marketing Westeuropa, wo sie auch Gasspeicher in Österreich und Deutschland betreibt. Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes klimaneutral zu werden. Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Andreas Rinofner +43 1 40440-21357 public.relations@omv.com http://www.omv.com http://blog.omv.com http://omv-mediadatabase.com Social Media: http://facebook.com/OMV http://twitter.com/omv http://youtube.com/omv http://instagram.com/omv http://linkedin.com/company/omv Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0163 2022-12-13/16:19