Tesla: Elon Musk muss erneut Aktien abstoßen

Die Tesla-Aktie musste gestern nach dem heftigen Vortagesverlust von über 4 Prozent weitere 2,58 Prozent Verlust verkraften. Es wird allerdings nicht besser: Auch am Donnerstag zeichnet sich eine schwächere Eröffnung ab, die Aktie wird im vorbörslichen Handel weitere 4 USD oder 2,61 Prozent schwächer getaxt.

Musk muss erneut Aktien abstoßen

Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk hat sich zur Finanzierung des Kaufs des Kurznachrichtendienstes erneut von Anteilen am Elektroautohersteller im Milliardenwert getrennt. Zwischen dem 12. und 14. Dezember verkaufte er fast 22 Millionen Aktien für insgesamt knapp 3,6 Milliarden Dollar (3,4 Mrd Euro), wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgeht.

Es war bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass sich Musk von Tesla-Anteilen im Milliardenvolumen trennen musste, um den umstrittenen Twitter-Kauf zu finanzieren. Der Kurs der Tesla-Aktie ist in diesem Jahr um mehr als die Hälfte gefallen. Investoren werden wegen der Doppelrolle des 51-Jährigen bei Tesla und Twitter zunehmend unzufrieden, zumal der Elektroautobauer selbst einige operative Probleme hat.

Musk hat wegen des Kursverlusts der Tesla-Aktien erst in dieser Woche einer Aufstellung der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge seine Position als reichster Mensch der Welt an den LVMH-Chef Bernhard Arnault verloren.

Keine Trendwende in Sicht

Die Aktie rutschte gestern auf ein neues 2-Jahrestief. Eine Trendwende ist aktuell nicht in Sicht, wer sich aktuell in die Aktie einkauft greift in ein fallendes Messer - in der Regel keine gute Idee. Hier sollte zunächst eine Bodenbildung abgewartet werden, diese ist aktuell jedoch (noch) nicht in Sicht, die Seitenlinie ist daher keine verkehrte Option bei Tesla. (mit Material von dpa-AFX)