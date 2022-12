EQS-Adhoc: Allterco JSCo: Einbeziehung in Premium Equities Segment der Bulgarischen Börse

EQS-Ad-hoc: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Sonstiges

21.12.2022 / 21:00 CET/CEST

Allterco JSCo: Einbeziehung in Premium Equities Segment der Bulgarischen Börse Sofia / München, 21. Dezember 2022 – Auf Beschluss der Bulgarischen Börse („BSE“) werden die Aktien der Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) („Allterco“), einem internationalen Anbieter von IoT- und Smart-Home-Lösungen, ab dem 3. Januar 2023 in ein höheres Börsensegment der BSE einbezogen und wechseln vom BSE Main Market, Standard Equities Segment in das BSE Main Market, Premium Equities Segment der Bulgarischen Börse. Das Premium Equities Segment beinhaltet die liquidesten Unternehmen der BSE. Es gelten in diesem Segment strengere Zulassungskriterien und -folgepflichten, einschließlich der Verpflichtung zur Offenlegung bestimmter Informationen in englischer Sprache. Mehr Informationen unter allterco.com.



