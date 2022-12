ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zurück über 14 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitere Corona-Lockerungen in China haben dem Dax am Dienstag im ruhigen Handel nach Weihnachten über die Marke von 14 000 Punkten geholfen. Die Börsenumsätze sind allerdings dünn.

Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,64 Prozent auf 14 030,48 Zähler. Seit Mitte Dezember nun schon müht sich das deutsche Börsenbarometer wieder an der psychologisch wichtigen Hürde von 14 000 Zählern ab. Die nach dem Jahrestief Ende September begonnene Aufholjagd des Dax hatte geendet, als die Notenbanken in den USA und Europa unter Verweis auf die Inflation deutlich machten, dass ein Ende ihres Zinserhöhungszyklus vorerst nicht in Sicht ist.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte legte am Dienstagmorgen um 0,81 Prozent auf 25 452,56 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,81 Prozent auf 3848,09 Punkte.

"In der letzten Handelswoche des Jahres dürften die Umsätze an der Frankfurter Börse weiter zurückgehen, denn viele Marktteilnehmer sind im Weihnachtsurlaub und haben die Bücher für das Börsenjahr 2022 bereits geschlossen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Stimmung sei angesichts der Nachrichten aus China aber dennoch positiv.

In der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft mehren sich die Signale einer Wiedereröffnung der Wirtschaft. Und da das Land nach ersten Lockerungen von einer starken Corona-Welle erfasst wurde, rechnen Experten mittlerweile damit, dass China die Pandemie etwas früher hinter sich haben könnte als bislang erwartet. Und dann könnte das Land "eine schnelle konjunkturelle Erholung durchlaufen, da die Kreditbedingungen vor der Lockerung der Corona-Maßnahmen deutlich verbessert wurden", wie Lipkow erklärte.

Unter den Einzelwerten legten europaweit und auch im Dax die Aktien der Autohersteller zu und profitierten von den Aussichten in China. Porsche AG stiegen als Favorit im deutschen Leitindex um 2,4 Prozent. BMW , Volkswagen und Mercedes-Benz gewannen zwischen 0,7 und 1,1 Prozent.

Siemens Energy kündigte an, für ein Mitarbeiter-Aktienprogramm eigene Papiere im Wert von bis zu 130 Millionen Euro zurückzukaufen. Die Aktien legten um 2,1 Prozent zu.

Für den Gasimporteur Uniper , der nach seiner Rettung durch den Staat den SDax verlassen musste, ist nun der Brennstoffzellen-Hersteller SFC Energy im Index der kleineren Werte vertreten. Nach einem Plus von etwas mehr als acht Prozent seit Bekanntwerden dieses Austausches ging es nun für die Papiere von SFC Energy um 1,2 Prozent abwärts./ck/mis