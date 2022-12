Bei Vonovia überwiegen die Chancen!

Es war ein hartes Jahr für Wohnungsunternehmen. Während der Dax zuletzt deutlich zugelegt hat und auf Jahressicht nur 10 Prozent im Minus ist, war die Kursentwicklung der Aktie von Vonovia deutlich schlechter. Bei Deutschlands größtem Vermieter beträgt das Minus 57 Prozent. Für Investoren wirft das die Frage auf, ob das Wertpapiere von Vonovia aktuell günstig bewertet ist. Oder steht der Immobilienkonzern durch die krisenbedingte harte Wende am Markt strukturell schlechter da als Unternehmen aus anderen Branchen? So rät beispielsweise das Analysehaus Warburg Research weiterhin zum Kauf, senkte aber das Kursziel für Vonovia von 48,00 Euro auf 45,40 Euro. Mittlerweile weist die Aktie von Vonovia eine attraktive Bewertung im Vergleich zu den Risiken auf, denen das Unternehmen ausgesetzt ist.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Vonovia hat das Tief vom coronabedingten Abverkauf am 19. März 2020 bei 31,02 Euro aktuell mit einem Kurs von 22,01 Euro deutlich unterschritten. Damals hat sich der Kurs sehr schnell erholt und am 3. September 2020 ein All Time High bei 58,77 Euro ausgebildet. In der darauffolgenden Seitwärtsentwicklung wurde am 23. August 2021 ein partielles Hoch bei 57,10 Euro markiert. Es folgte eine leichte Kurserosion, die Mitte Februar 2022 in einen rasanten Abwärts-Trend mutierte. Der Trend wurde am 10 November 2022 durchbrochen, nachdem der Aktienkurs einen Tagesgewinn von 11,38 Prozent verzeichnete. Vom All Time High am 3. September 2020 hat sich der Kurs mit minus 64 Prozent mehr als halbiert. In einem möglichen Szenario sollte der Zinserhöhungszyklus nicht so hoch wie erwartet ausfallen und die Bodenbildungsphase in eine Aufwärtsbewegung verwandeln. Zur Orientierung: Das All Time Low wurde am 12. Juli 2013 bei 15,55 Euro im Zuge des Börsenganges markiert.