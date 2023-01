NEMETSCHEK - Die Aktie sieht interessant aus

Nemetschek SE - WKN: 645290 - ISIN: DE0006452907 - Kurs: 48,910 € (XETRA)

Nemetschek SE ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Softwarelösungen für die Bauindustrie. Die meisten Anwender von Nemetschek Software sind Architekten, Bauingenieure, Tragwerksplaner, Entwurfsplaner und Landschaftsarchitekten. Die Produktpalette umfasst computergestütztes Design und Engineering, 3D-Visualisierung, Kostenplanung und -abrechnung, Kalkulation und Verwaltung, Gebäudeverwaltung, Animation und Visualisierung. Das Unternehmen erzielt Umsätze in über hundert Ländern in Amerika, Europa und Asien.

Seit September vergangenen Jahres hat sich ein Rounding Bottom Fraktal unterhalb der zentralen Unterstützung bei 51 EUR ausgebildet. Der Bruch der Unterstützung könnte in absehbarer Zeit also versucht werden, zu reparieren. Ein Rebreak über 51,50 EUR wäre charttechnisch positiv zu werten. Steigt der Aktienkurs auf Tagesschlusskursbasis überzeugend dynamisch über 51,50 EUR an, beginnt dies ein Kaufsignal mit Zielmarke bei 59,40 EUR zu triggern.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)