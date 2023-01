VONOVIA - Jedes Drama hat ein Ende

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 22,900 € (XETRA)

In den vergangenen beiden Jahren hat die Vonovia-Aktie massiv an Wert verloren. Von einstigen Notierungen knapp unterhalb von 60 EUR waren im jüngsten Bärenmarkttief gerade einmal 18,58 EUR übrig, womit sich die Verluste auf fast 70 % summieren. Damit ist die Aktie im Oktober preislich gesehen so günstig wie das letzte Mal vor fast punktgenau acht Jahren gewesen. Die bittere Wahrheit ist: Bis zum Bullenmarkthoch Ende 2020 gab es wirklich ein paar goldene Jahre für Vonovia-Aktionäre. In nur zwei Jahren wurden jedoch sämtliche Gewinne pulverisiert.

Chancen nehmen zu!

Inwieweit der Bärenmarkt in der Vonovia-Aktie beendet ist, werden die kommenden Monate zeigen. Dank der Erholung im Oktober und November hat sich die Ausgangsbasis für die Bullen jedoch verbessert. Auch in den vergangenen Tagen zeichnete sich ab, dass der Preisbereich ab ca. 21 EUR für Käufe genutzt wird. Damit wäre in den kommenden Wochen eine Stabilisierung möglich. Den Bullen stellen sich die ersten Widerstände bei 25-27,50 EUR in den Weg. Oberhalb dessen könnte es weiter in Richtung 31,50-33 EUR gehen.

Fazit: Antizyklisch in der Vonovia-Aktie auf eine Stabilisierung zu spekulieren, könnte sich durchaus lohnen. Mit Notierungen im Bereich von 23 EUR ist Vonovia kurzfristig aber nicht mehr günstig. Zudem die aktuelle Erholung seit Mitte Dezember auf die ersten „internen“ Widerstände um 23,50 EUR zu. Spannender wären momentan Notierungen im Bereich ab ca. 21,50 EUR.

