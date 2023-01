Die Anleger am deutschen Aktienmarkt können zur Wochenmitte auf weitere moderate Kursgewinne hoffen. Rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax als Indikator einen Anstieg des Dax um 0,3 Prozent auf 14 228 Punkte. Damit würde der Leitindex auch am dritten Börsentag des neuen Jahres zulegen.

Der charttechnisch orientierte Analyst Christoph Geyer attestiert dem Dax einen "freundlichen, aber holprigen Jahresstart". Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Mittwoch ebenfalls leicht im Plus erwartet. Rückenwind erhalten die Börsen von tendenziell sinkenden Zinsen an den Kapitalmärkten. So gab es jüngst gewisse Entspannungssignale mit Blick auf die hohe Inflation. Die Vorgaben aus Übersee fallen derweil durchwachsen aus. In New York machte der US-Leitindex Dow Jones Industrial seinen Verlust bis zum Handelsende fast noch wett, während der technologielastige Nasdaq 100 schwächer schloss. An den asiatischen Handelsplätzen fehlte ebenfalls eine gemeinsame Richtung.

Erfreulich ist laut Geyer, "dass der (deutsche) Markt wenigstens ein kleines bisschen aus seiner Lethargie der letzten Handelstage des vergangenen Jahres ausgebrochen ist". Allerdings habe der Dax bereits am Dienstag einen Großteil seiner Gewinne im Tagesverlauf wieder abgegeben. Die Umsätze bewegten sich nach den Feiertagen noch auf einem typisch niedrigem Niveau. In der laufenden Handelswoche erwartet der Experte noch keinen neuen nachhaltigen Trend.

Grenke legt zu

Die Aktien von Grenke dürften am Mittwoch die Erholung der vergangenen Tage fortsetzen. Nach Zahlen des Leasing-Anbieters zum Neugeschäft verteuerten sich die Papiere auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund vier Prozent auf 22,30 Euro, nachdem sie am Vortag bereits knapp vier Prozent zugelegt hatten. Damit könnten die Aktien die 50-Tage-Linie, über die sie am Vortag gestiegen waren, weiter hinter sich lassen.

Mit einem Neugeschäftsvolumen von 2,3 Milliarden Euro erreichte das Unternehmen 2022 das obere Ende der im Oktober angehobenen Zielspanne. Ein Händler merkte hierzu an, dass sich das Wachstum beschleunige, allerdings bei einer geringeren Profitabilität. (mit Material von dpa-AFX)

Umstufungen von Aktien

BERENBERG SENKT SNP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 25 (18) EUR

BERNSTEIN HEBT SIEMENS AUF 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 132 (100) EUR

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR KION AUF 20 (17) EUR - 'UNDERPERFORM'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 14 (9) EUR - 'UNDERPERFORM'