EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 37.607 Trades im Dezember - Beteiligungsunternehmen Trade Republic Bank GmbH bietet Deutschlands höchste Guthabenzinsen

Düsseldorf, 06. Januar 2023



Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Dezember 37.607 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 19,99 % gegenüber dem Vormonat (-41,53 % ggü. Dezember 2021). Dezember 2022 November 2022 Dezember 2021 Orders gesamt 37.607 47.000 64.319 Wertpapier-Orders 35.379 43.949 58.586 Future-Kontrakte 4.503 6.583 10.737 Im Dezember lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 107,78 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 19,99 % gegenüber dem Vormonat (-31,17 % ggü. Dezember 2021). Per 31.12.2022 wurden bei der sino AG 254 Depots betreut (+2,83 % ggü. Vormonat).

Seit dieser Woche bietet Trade Republic, einer der größten Online Broker in Europa, zeitlich unbegrenzt eine Verzinsung von 2,0 % für Kunden bis zu einem Guthaben von 50.000 EUR. Das Angebot gilt in allen 17 Ländern mit 340 Millionen Einwohnern, in denen Trade Republic derzeit bereits präsent ist. Mit dieser Verzinsung sowohl für Bestands- als auch für Neukunden setzt sich Trade Republic dabei deutlich vom Wettbewerb ab.

„2 % Verzinsung für alle Kunden, zeitlich unbegrenzt - das ist ein bold move. Damit unterstreicht Trade Republic aus unserer Sicht den Anspruch auf die europäische Marktführerschaft als Plattform nicht nur für Sparer, sondern auch für Anleger. Trade Republic hat defacto für sich und ihre Kunden eine neue rentierliche Asset Klasse geschaffen: Kontoguthaben. Die sino ist noch mit 2,3 % an Trade Republic beteiligt und wir freuen uns sehr auf weitere spannende Entwicklungen in diesem Jahr", so Ingo Hillen und Karsten Müller, die beiden Vorstände der sino AG.



„Aus meiner Sicht hat dieser 'Zinsschritt' das Potenzial, das Kundenwachstum und damit den Unternehmenswert von Trade Republic substanziell und nachhaltig zu steigern und somit übrigens auch den Kurs der sino Aktie. Nach meiner Überzeugung ist der Wert unserer Beteiligung an Trade Republic heute höher als die gesamte Marktkapitalisierung der sino AG. Wer sich an Trade Republic beteiligen möchte, kann das heute bereits über die sino Aktie tun", ergänzt Ingo Hillen, der auch einer der größten Aktionäre der sino AG ist.

