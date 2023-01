BAYER - Bullen wehren sich

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 52,420 € (XETRA)

Die Bayer-Aktie befindet sich seit Oktober 2020 in einer Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Aufwärtsbewegung musste die Aktie ab April 2022 deutliche Verluste hinnehmen und fiel dabei Anfang Oktober 2022 minimal unter den Aufwärtstrend seit Oktober 2020. Diesen Trend testete der Wert in der vorletzten Woche erneut.

In der letzten Woche zog die Aktie mit einer langen weißen Kerze an und löste sich damit vom Aufwärtstrend. In dieser Woche folgen sofort weitere Käufe. Am frühen Nachmittag ist die Aktie mit einem Plus von 3,90 % der größte Gewinner im DAX.

Jetzt einsteigen?

Das Chartbild der Bayer-Aktie hat sich durch den Kursanstieg seit letzter Woche etwas aufgehellt. Ein großes Kaufsignal fehlt aber noch. Dieses käme wohl erst mit einem Ausbruch über 56,39 EUR zu Stande. In diesem Fall wäre eine Rally in Richtung 67,99 EUR und evtl. sogar 78,34 EUR möglich.

Sollte die Aktie aber doch noch unter den Aufwärtstrend seit Oktober 2020 bei aktuell 48,22 EUR abfallen, müsste mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 39,91 EUR und damit an das Tief aus dem Oktober 2020 gerechnet werden.

Fazit: Die Kursgewinne seit letzter Woche helfen den Bullen weiter. Aber ein Befreiungsschlag sind sie nicht.

