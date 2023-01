EQS-News: BRAIN Biotech AG: Wichtige Führungspositionen bei der BRAIN Biotech AG am Standort Zwingenberg neu besetzt

EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Personalie

BRAIN Biotech AG: Wichtige Führungspositionen bei der BRAIN Biotech AG am Standort Zwingenberg neu besetzt



Wichtige Führungspositionen bei der BRAIN Biotech AG am Standort Zwingenberg neu besetzt Dr. Alexander Pelzer zum neuen Leiter Forschung & Entwicklung, BRAIN Biotech Zwingenberg, ernannt

Dr. Martin Langer übernimmt zusätzliche Verantwortung als Managing Director BioScience Operations, Zwingenberg Zwingenberg, 9. Januar 2023 – Der Biotechnologie- und Enzymexperte BRAIN Biotech AG gibt heute die Ernennung zweier wichtiger Führungspositionen an seinem Unternehmensstandort Zwingenberg bekannt – Hauptsitz und zentraler Biotechnologie-F&E-Campus der internationalen BRAIN-Gruppe. Nach der Ankündigung im Oktober 2022, wonach für die proprietäre CRISPR-Technologie der BRAIN Biotech AG ein unabhängiges Segment eingerichtet wird, freut sich die Konzernleitung nun bekannt zu geben, dass Dr. Alexander Pelzer ab sofort die Nachfolge von Dr. Michael Krohn als Leiter Forschung & Entwicklung antreten wird. Michael Krohn wird sich nun voll und ganz auf seine neue Führungsrolle bei Akribion Genomics konzentrieren. Alexander Pelzer war zuvor als Unit Head Enzymes & Biocatalysts im Unternehmen tätig und arbeitet seit fast neun Jahren bei BRAIN Biotech. Pelzer genoss eine breite Ausbildung in Biokatalyse, Mikrobiologie und Molekularbiologie am Forschungszentrum Jülich mit Schwerpunkt auf industrieller Enzymtechnologie. Zusätzlich zu seiner Erfahrung in den relevanten Bereichen hat er während seiner gesamten beruflichen Laufbahn starke Führungsqualitäten bewiesen. Darüber hinaus wird Dr. Martin Langer seine derzeitigen Aufgaben im Bereich der Geschäftsentwicklung ausbauen und zum Managing Director und Executive Vice President des Segments BioScience am Standort Zwingenberg ernannt. Martin Langer war einer der ersten Mitarbeitenden bei BRAIN Biotech und verfügt entsprechend über mehrere Jahrzehnte Unternehmenserfahrung. Alexander Pelzer und Martin Langer werden gemeinsam Verantwortung dafür übernehmen, das F&E-Zentrum in Zwingenberg zu einem von der Industrie bevorzugten Anbieter integrierter Biotechnologielösungen weiterzuentwickeln. Adriaan Moelker, Vorstandsvorsitzender der BRAIN-Gruppe, sagt: „Ich freue mich sehr, Alexander Pelzer in diese wichtige Position zu befördern. Dass wir in der Lage waren, innerhalb unseres Unternehmens einen optimalen Nachfolger für Michael Krohn zu finden, zeugt von der Entwicklungsfähigkeit unserer eigenen Fachkräfte. Alexander bringt einen ausgezeichneten fachlichen Hintergrund mit. Er verfügt auch über die erforderliche Erfahrung in den Bereichen Discovery, Fermentation, Expression und Scale-up, um den Ausbau unseres Geschäftsbereichs Enzyme und Mikroorganismen weiter entscheidend voranzutreiben. Martin wird eine starke Führungsposition im Zwingenberg-Team einnehmen und das Wachstum unseres TMS-Geschäfts weiter vorantreiben. Mit diesen Ernennungen gehen wir einen wichtigen nächsten Schritt auf unserem Weg zu einem Anbieter integrierter Lösungen für unsere Kunden." Über BRAIN Biotech Die BRAIN Biotech AG ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie mit dem Fokus auf Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Als Technologie- und Lösungsanbieter unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie mit biobasierten Produkten und Prozessen. Von der Auftragsforschung und -entwicklung mit industriellen Partnern bis hin zur Entwicklung eigener disruptiver Inkubatorprojekte und kundenspezifischer Enzymprodukte: das breit gefächerte, innovative Biotechnologie-Knowhow und die agilen Teams sind der Schlüssel zum Erfolg des Konzerns. Die deutsche BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der internationalen BRAIN-Gruppe, die B2B-Spezialprodukte, darunter Enzyme und bioaktive Naturstoffe, vertreibt. Die BRAIN-Gruppe verfügt über eigene Fermentations- bzw. Produktionsstätten in Kontinentaleuropa, Großbritannien und in den USA, die mit dem zugehörigen biotechnologischen Produktions-Knowhow die Wertschöpfungskette innerhalb der Gruppe vervollständigen. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich die BRAIN Biotech AG verpflichtet, ihre Strategien und Aktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gemeinsame gesellschaftliche Ziele aktiv zu fördern. Unsere Produkte und Dienstleistungen zielen auf mindestens fünf der UN-SDGs direkt ab. Seit dem Börsengang im Jahr 2016 ist die BRAIN Biotech AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Kontakt Medien

Dr. Stephanie Konle

PR & Corporate Communications

Tel.: +49 6251 9331-70

E-Mail: stk@brain-biotech.com Kontakt Investor Relations

Martina Schuster

Investor Relations

Tel.: +49 6251 9331-86

Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN-Gruppe und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN-Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben. Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

