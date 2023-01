About You: Umsatz top, alles andere flop

Das wirtschaftliche Umfeld mitsamt der daraus resultierenden schlechten Verbraucherstimmung haben dem Modehändler About You stark zugesetzt. About You rutschte tiefer in die rote Zahlen. Schwacher Trost: Im dritten Quartal ist der Umsatz leicht gewachsen.

Umsatz + 8,3 Prozent 555 Mio. Euro ber. EBIDTA - 41,3 Prozent - 43,1 Mio. Euro Verlust - 55 Prozent - 62 Mio. Euro

Der Grund für das schlechte Ergebnis: Hohe Kosten und viele Rabattaktionen. Die hohen Kosten sind nicht nur den höheren Nebenkosten geschuldet, sondern auch Investitionen in Wachstumsfelder.

Im Herbst hat das Unternehmen bereits die Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt – diese Senkung wurde nun bestätigt.

(mit Material von dpa-AFX)