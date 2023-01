HANNOVER RÜCK - Aufwärtspotenzial ausgereizt?

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 182,800 € (XETRA)

Die Aktie der Hannover Rück markierte im Februar 2020 ihr Allzeithoch bei 192,80 EUR und verlor danach im Coronacrash massiv. Dabei fiel sie auf ein Tief bei 98,20 EUR zurück.

Seit diesem Tief bestimmt aber wieder eine Aufwärtsbewegung das Geschehen. In der letzten Woche erreichte der Wert sein Allzeithoch und markierte sogar ein neues bei 193,20 EUR. Aber zu einem Ausbruch kam es nicht. Vielmehr prallt die Aktie an diesem Hoch nach unten ab. Es gelingt ihr bisher auch nicht, die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit März 2020 zu überwinden, die aktuell knapp unter dem Rekordhoch verläuft.

Zunächst Konsolidierung

Die Aktie der Hannover Rück könnte in den nächsten Wochen konsolidieren und dabei auf einen gebrochenen Abwärtstrend zurückfallen. Das würde Kursverluste gen 175,00 EUR bedeuten. Anschließend kann es zu einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung zwischen diesem gebrochenen Trend und dem Allzeithoch kommen.

Sollte die Aktie allerdings unter 175 EUR abfallen, müsste mit einer Abwärtskonsolidierung in Richtung 165,70 EUR oder sogar an den Aufwärtstrend seit März, also in Richtung 150 EUR gerechnet werden.

Ein direkter Ausbruch über 192,80 EUR erscheint nach den Verlusten in dieser Woche wenig wahrscheinlich, würde aber wohl Potenzial gen 240 EUR freisetzen.

Fazit: Die Aktie der Hannover Rück hat nach einer steilen Rally einen wichtigen Widerstandsbereich und prallt dort ab. Jetzt sollte sie erst einmal konsolidieren, im Idealfall auf hohem Niveau seitwärts.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)