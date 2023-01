US-Konsumentenpreise im Rahmen der Erwartungen

Um 14:30 Uhr wurden die mit Spannung erwarteten US-Konsumentenpreise veröffentlicht, wichtige Inflationsdaten, die nicht zuletzt entscheidend sind für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Die globalen Aktienindizes, vor allem aber der deutsche Leitindex DAX, hatten im Vorfeld der Daten in Antizipation einer rückläufigen Inflation deutlich zugelegt.

Konsumentenpreise kommen im Rahmen der Erwartungen

Die eben veröffentlichten US-Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 6,5 Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg um 6,5 Prozent nach 7,1 Prozent im Vormonat.

Im Monatsvergleich fielen die Preise um 0,1 Prozent, erwartet wurde im Vorfeld ein Rückgang der Verbraucherpreise um 0,1 Prozent nach +0,1 Prozent im Monat zuvor.

Die Kernrate (ohne Energie und Lebensmittel) kam im Monatsvergleich mit +0,3 Prozent, die Erwartungen lagen hier bei +0,3 Prozent nach +0,2 Prozent zuvor. Alle Daten kamen somit exakt im Rahmen der Erwartungen.

Erste Marktreaktion

In einer ersten Marktreaktion in den Minuten direkt nach Veröffentlichung der wichtigen Inflationsdaten gab der Dax circa 100 Punkte nach vom Tageshoch und der S&P Future verlor über 30 Punkte an Wert. Der Markt hatte hier offenbar mit Daten gerechnet, die Erneut die Erwartungen unterbieten. Dies war nicht der Fall.