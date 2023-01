UK-Aktienindex nur 50 Punkte zum Allzeithoch

Das BIP-Wachstum in Großbritannien musste in den vergangenen 18 Monaten der Covid, Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und der zwischenzeitlich ausufernden Inflation Tribut zollen.

BIP im Schrumpfmodus

Die Steigerungsrate des britischen Bruttoinlandsprodukts ist seit 18 Monaten - wenig überraschend - rückläufig und im dritten Quartal 2022 in den negativen Bereich gerutscht. Was allerdings etwas überraschend ist ist die Performance des britischen Leitindex FTSE100.

Quelle: Tradingeconomics

FTSE100 nur 0,5 Prozent vom Allzeithoch

Britische Aktien im FTSE100 haben sich allerdings quasi komplett von der Realwirtschaft abgekoppelt und sind nur noch gut 0,5 Prozent vom bisherigen Allzeithoch entfernt. Dieses wurde im Mai 2018 bei 7.903 Punkten markiert.

Damit könnte der Index bereits in der aktuellen Handelswoche ein neues Allzeithoch markieren. Das sind aus charttechnischer Sicht allerdings nicht unbedingt mittelfristige Kaufkurse - im Gegenteil.

Aufwärtsimpuls bald "fertig"?

Ein Blick auf den Wochenchart zeigt einen potenziell "kompletten" Aufwärtsimpuls nach der Elliott-Wellen Theorie. Es würde also nicht überraschen, wenn die neuen Allzeithochs zunächst zum Verkauf genutzt werden würden. Das Chance-Risiko Profil auf der Longseite ist somit auf dem aktuellen Kursniveau des FTSE100 nicht mehr attraktiv, es empfehlen sich vielmehr zunächst Gewinnmitnahmen in britischen Standardwerten.