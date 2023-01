VONOVIA - Aktie erreicht wichtige Hürden

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 28,200 € (XETRA)

Die Vonovia-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 58,77 EUR aus dem August 2020 in einer Abwärtsbewegung. Im Oktober 2020 setzte die Aktie auf der Unterstützung bei 18,88 EUR auf.

Seit diesem Tief läuft eine starke Erholung. In dieser Erholung erreichte der Wert heute einen wichtigen Widerstandsbereich. Dieser setzt sich aus dem log. 38,2 % Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch, dem EMA 200 (Tagesbasis) und der oberen Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Oktober zusammen. Dieser Widerstandsbereich liegt im Bereich um 28,49-28,85 EUR. Mit einem RSI bei 76,13 Punkten ist die Aktie überkauft. Mit dem bisherigen Tageshoch bei 28,72 EUR steigt sie auch fast an das obere Bollinger Band an. Diese haben sich zuletzt stark aufgeweitet.

Rücksetzer droht

Die Aktie von Vonovia notiert an wichtigen Hürden. Hier könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen. Ein Rücksetzer in Richtung 25,80 EUR ist möglich. Sollte die Aktie sogar unter 25,80 EUR abfallen, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung des Aufwärtstrends seit Oktober, also in Richtung 22,00 EUR gerechnet werden.

Sollte der Wert allerdings über den Widerstandsbereich ausbrechen, bestünde die Chance auf eine weitere Rally gen 33,16 EUR.

Fazit: Kurzfristig orientierte Trader sollten an dieser Stelle übe Gewinnmitnahmen nachdenken. Sehr aktive Trader könnten sogar eine Shortposition ins Auge fassen.

Vonovia SE

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)