TecDAX: Es geht doch

Vor wenigen Stunden ist der deutsche Technologieindex TecDAX als letzter Nachzügler aus seiner Familie über seinen Schatten gesprungen und hat eine inverse SKS-Formation erfolgreich aktiviert. Das hierdurch freigesetzte Kurspotenzial kann dem Barometer nun kurzfristig weiteren Aufwind verschaffen.

Auch kam es in dieser kurzen Phase bereits zu einem bestätigenden Tagesschlusskurs oberhalb der dazugehörigen Nackenlinie und der Kursmarke von 3.155 Punkten, womit für das Barometer nun Anstiegschancen zunächst an die Sommerhochs vorliegen.

In konkreten Zahlen heißt das Kurspotenzial an 3.232 und darüber 3.393 Punkte. Um den seit Ende letzten Jahres verlaufenden Abwärtstrend einem Test zu unterziehen, muss ein Anstieg an 3.400 Punkte gelingen.

Unterhalb eines Niveaus von 3.000 Punkten würde sich das Chartbild jedoch sukzessive eintrüben, den Durchbruch dürften Bären allerdings erst unterhalb von 2.890 Punkten schaffen, dies wäre mit einem potenziellen Abstieg zurück auf die Jahrestiefs aus 2022 bei 2.593 Punkten verbunden.