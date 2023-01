Platin: EMA 50 hat gehalten

Bis September letzten Jahres verfolgte der Platin-Future eine Abwärtsphase, bei 824 US-Dollar konnte jedoch ein Boden ausgebildet werden, aber erst der Sprung über 972 US-Dollar überzeugte auch den Rest der Anleger und führte zu einem erfolgreichen Bodenabschluss. In einem ersten Schritt gelang es auf 1.059 US-Dollar zuzulegen, in diesem Jahr sogar auf 1.104 Dollar. Nach einem erfolgreich ausgeführten Pullback zurück auf den EMA 50 sind schon wieder steigende Notierung zu beobachten, sodass die seit Spätsommer letzten Jahres laufende Erholung weiter ausgebaut werden dürfte.

Anleger schöpfen Mut

Der erfolgreich ausgeführte Rücklauf zurück auf den EMA 50 sorgt wieder für regen Kapitalzufluss, der Platin-Future könnte in einem nächsten Schritt zunächst an 1.080 und darüber an die aktuellen Jahreshochs von 1.104 US-Dollar zulegen. Übergeordnetes Ziel stellt weiterhin der Bereich um die Jahreshochs aus 2022 bei 1.177 US-Dollar dar und kann für ein frisches Long-Investment genutzt werden. Mit einem Zwischenstopp sollten Investoren jedoch um 1.146 US-Dollar rechnen. Sollte es dagegen unter 1.000 US-Dollar mit dem Edelmetall abwärtsgehen, müsste noch einmal die Aktivierungsmarke um 972 US-Dollar als Unterstützung einspringen.