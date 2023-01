SAP verkündet Stellenabbau und Portfoliobereinigung

Eine Vielzahl von Meldungen rannten nach den Quartalszahlen um 7 Uhr morgens von SAP über den Ticker. Doch welche sind besonders wichtig für die Aktie?

Schlechte Quartalszahlen

Zunächst entscheidend waren die gemeldeten Zahlen, welche deutlich unter den Erwartungen der Analysten lagen. So verfehlten die EPS den Analystenkonsens um 34 Prozent und der Umsatz um 110 Millionen Euro.

Kennzahl Gemeldet Erwartet EPS (in Euro) 0,66 1,00 Umsatz (in Euro) 8,44 Milliarden 8,55 Milliarden

Trotzdem blieb vor allem das wichtige Wachstum in der Cloud intakt. Hier stiegen die Umsätze um 33 Prozent und währungsbereinigt um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Auch für das kommende Geschäftsjahr gab man in der eigenen Guidance ähnliche Wachstumsraten vor.

Stellenabbau und Portfoliobereinigung

Doch schnell lenkte sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf andere News rund um die Aktie. So blieb zum Beispiel der Ausblick eher verhalten, primär vor dem Hintergrund der schwierigen makroökonomischen Lage.

Zusätzlich dazu kündigte SAP ein Stellenabbauprogramm zur Kosteneinsparung an. Insgesamt 3000 Mitarbeiter (davon 200 in Deutschland) müssen wohl ihren Hut nehmen, was etwa 2,5 Prozent der aktuellen Belegschaft entspricht.

Zusätzlich möchte der Softwarekonzern das eigene Portfolio bereinigen, weswegen Morgan Stanley als Finanzberater für einen möglichen Verkauf der Tochter Qualtrics engagiert wurde. Einen Rückzieher beim Abstoßen der Marktforschungstochter behielt sich SAP allerdings aufgrund der aktuellen Marktlage vor.