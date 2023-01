SMI: Bullen haben ganze Arbeit geleistet

Der Schweizer Leitindex SMI bastelte bereits seit Sommer letzten Jahres an einer Trendwende und konnte diese sogar mit dem jüngsten Kursanstieg zu Beginn dieses Jahres abschließen. Auch ein einjähriger Abwärtstrend konnte hierdurch beendet werden, womit nun das Barometer in den Startlöchern für eine ausgedehnte Rallye stehen dürfte.

Den letztjährigen Abwärtstrend konnte der SMI bereits durch den Kurssprung über 11.250 Punkte überwinden, zeitgleich gelang es auch hierdurch über die dort ansässige Nackenlinie einer inversen SKS-Formation zu springen. Das hierdurch freigesetzte und rechnerisch ermittelte Aufwärtspotenzial könnte nun in den Bereich von 12.500 Punkten aufwärts reichen, was in etwa dem Niveau aus April 2022 entspricht.

Ein bärisches Szenario würde sich für das Barometer dagegen erst unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei 11.083 Punkten ergeben, in diesem Fall müssten Rückläufer zurück auf das Niveau der rechten Schulter um 10.661 Punkte zwingend eingeplant werden. Dies würde allerdings Zweifel an einer nachhaltigen Rallye wecken, zumal sich der aktuelle Ausbruch als Fehlsignal entpuppen dürfte.