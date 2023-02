Seit 3 Monaten steigen die Plattform-Aktien in China, seit einem Monat auch in Amerika. In China führen kleinere Werte wie So-Young, Dada Nexus oder Tuniu die Rangliste an, aber auch größere Werte wie Tencent, Didi Global, Pinduoduo, Alibaba und Baidu haben sich seit Ende Oktober im Durchschnitt verdoppelt. Inzwischen stammen wieder sechs der wertvollsten zehn Unternehmen der Welt aus der Plattform-Welt.

Nach der scharfen Korrektur der Wachstumswerte im vergangenen Jahr setzt sich nun wieder die ökonomische Stärke der Plattformen durch. Die Quartalszahlen von Microsoft und Netflix lagen über den Erwartungen. Die bevorstehenden Berichte von Amazon, Apple und Alphabet werden allerdings von der Zinsentscheidung der US-Notenbank in dieser Woche überlagert, für die ein Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten erwartet wird.

Quelle: Holger Schmidt

Tesla: +22 Prozent

Nach dem Absturz der Aktie im vergangenen Jahr hat das Tesla-Papier seit Jahresbeginn wieder rund 40 Prozent an Wert gewonnen. Die Quartalszahlen in der vergangenen Woche zeigen, dass Elon Musks Masterplan inzwischen aufgeht. Wesentlicher Bestandteil des 3. Teils des Masterplans ist die Skalierung, also das Hochfahren der Fabriken, die zusammen mit den Preissenkungen zu steigenden Marktanteilen führen sollen.

Microsoft: + 2 Prozent

Microsoft hat ordentliche Quartalszahlen vorgelegt, aber die wesentliche Entwicklung findet unter der Motorhaube statt: Der Softwarekonzern baut sein KI-Engagement mit der Aufstockung des Anteils am ChatGPT-Erfinder Open AI deutlich aus und verringert gleichzeitig seine Metaver-Ambitionen, die die Abteilung aufgelöst wurde. Künstliche Intelligenz hat mit ChatGPT einen wichtigen Durchbruch erzielt und könnte sich in den kommenden Jahren als zentraler Wachstumstreiber für intelligente Cloud-Anwendungen entwickeln. Microsoft ist für diese Entwicklung bestens aufgestellt.