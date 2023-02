Quartalszahlen Q4/22 Meta: Umsatz besser als erwartet - Aktie schießt nach oben

Heute nach dem US-Handel hat der Facebook-Mutterkonzern Meta die Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht.

Die Zahlen für das vierte Quartal 2022 sind der erste Bericht, der nach der Ankündigung der Entlassung von 11.000 Mitarbeitern veröffentlicht wurde. Meta-Chef Mark Zuckerberg betonte, dieser Schritt sei alternativlos, um schlanker und effizienter zu werden.

Die meisten Analysten gingen davon aus, dass Meta zum dritten Mal in Folge einen Umsatzrückgang vermelden muss. Die schlechten Quartalszahlen von Snap, die gestern veröffentlicht wurden, haben die Analysten pessimistisch gestimmt. Besonders stärkere Datenschutzregeln zum Schutz der Privatsphäre haben es erschwert, personalisierte Werbung auszuspielen.

Der gemeldete Umsatz hat die Analysten durch die Bank überrascht: Meta hat einen höheren Umsatz erzielt, als die Analysten erwartet hatten. Sogar der Umsatz je User hat die Erwartungen übertroffen.

Der Gewinn lag deutlich unter den Prognosen, alle anderen Kennziffern konnten jedoch überzeugen.

Kennzahl Gemeldet Prognose Gewinn je Aktie 1,76 USD 2,22 USD Umsatz 32,17 Mrd. USD 31,53 Mrd. USD Daily Active User (DAU) 2 Milliarden 1,99 Milliarden Monthly Active User (MAU) 2,96 Milliarden 2,98 Milliarden Average Revenue per User (ARPU) 10,86 USD 10,63 USD

Rückläufige Werbeeinnahmen

Meta leidet besonders unter der Rezession, da Unternehmen ihre Werbeausgaben reduzieren oder sogar pausieren.

Der Konkurrenz TikTol setzt Meta ebenfalls stark zu. Metas Antwort auf TikTok, Reels, hinkt hinterher.

Viele Analysten und auch Investoren sorgen sich um die hohen Kosten für Metaverse, was als Lieblingsprojekt von Zuckerberg gilt. Metaverse soll die virtuelle und erweiterte Realität vereinen und Menschen unabhängig von ihrem Wohnort ermöglichen, sich in virtuellen Räumen zu treffen. Investoren kritisieren, dass dieses Projekt zu viel Zeit und Geld in Anspruch nimmt, während das Kerngeschäft der Werbung rückläufig ist. Die Abteilung „Reality Labs“, in der an Metaverse gearbeitet wird, hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 einen Verlust von rund 9,4 Mrd. USD erlitten.

Meta-Aktie schießt nach oben

Im letzten Jahr hat die Meta-Aktie stark gelitten. Sie fiel von 338,29 USD zu Beginn des Jahres 2022 um 64,4 Prozent auf 120,34 USD. Anfang November erreichte die Aktie sogar 88,09 USD. In diesem Jahr ist sie bereits auf über 150 USD gestiegen.

Nach Bekanntgabe der Zahlen kletterte die Aktie in den ersten 20 Minuten des nachbörslichen US-Handels um über 27 Prozent auf über 180 USD. Der Grund war der Umsatz, der die Erwartungen übertraf.

Weiterhin plant Meta ein Aktienrückkaufprogramm über 40 Mrd. USD.