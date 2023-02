Raiffeisen Bank International plant Zahlung einer Dividende

Die Raiffeisen Bank International (ISIN: AT0000606306) plant die Zahlung einer Dividende von bis zu 0,80 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022, auch wenn der Zeitpunkt der Entscheidung noch offen sei und der Beschluss über die Ausschüttung voraussichtlich nicht in der nächsten Hauptversammlung (30. März 2023) erfolgen wird.

Der Zeitpunkt der Entscheidung und die Beschlussfassung in einer außerordentlichen Hauptversammlung werden von den Kapitalquoten und den fortdauernden strategischen Überlegungen abhängen, wie am Dienstagabend weiter berichtet wurde. Dabei wird jegliche Entscheidung über eine Dividendenausschüttung von der Kapitalposition des Konzerns ohne Russland abhängen. Gewinne aus Russland und Belarus können nach jetzigem Stand nicht ausgeschüttet werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr kletterte der Nettogewinn, auch dank des Russland-Geschäfts, auf 3,63 Mrd. Euro nach 1,37 Mrd. Euro im Vorjahr, wie das Institut mit Sitz in Wien aufgrund vorläufiger Geschäftszahlen weiter mitteilte. Ohne Russland und Belarus sowie ohne den Gewinn aus dem Verkauf der bulgarischen Einheiten (453 Mio. Euro) kletterte das Konzernergebnis um 35 Prozent auf 982 Mio. Euro. Eine Entscheidung über eine Weiterführung des umstrittenen Russland-Geschäfts steht unverändert aus. Die harte Kernkapitalquote (CET1) stieg von 13,1 auf 16 Prozent. Zum Jahresende 2023 soll diese bei über 15 Prozent liegen und ohne RU/BY bei über 13,5 Prozent.

Die Aktie der RBI notiert seit dem 25. April 2005 an der Wiener Börse. Die Raiffeisen Landesbanken halten gemeinsam rund 58,8 Prozent der RBI-Aktien, der Rest befindet sich im Streubesitz. Die Raiffeisen Bank International betreut mit insgesamt rund 44.000 Mitarbeitern etwa 17 Mio. Kunden in 1.700 Geschäftsstellen, der überwiegende Teil davon in Zentral- und Osteuropa (CEE). Es ist die zweitgrößte Bank Österreichs.

