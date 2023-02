VONOVIA - Sind die Bullen zurück?

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 27,410 € (XETRA)

Die Vonovia-Aktie musste nach ihrem Allzeithoch bei 58,77 EUR aus dem September 2020 massive Verluste hinnehmen und fiel bis 13. Oktober 2022 auf ein Tief bei 18,58 EUR.

Seit diesem Tief erholt sich der Immobilienwert in einem Trendkanal. Am 17. Januar scheiterte die Aktie an einem wichtigen Widerstandsbereich um die Oberkante dieses Trendkanals. Zuletzt musste der Wert einige schwächere Tage hinnehmen. Ein Rückfall unter das letzte Zwischenhoch bei 25,80 EUR würde aber gerade noch vermieden. Heute löst sich die Aktie mit einer langen weißen Kerze von dieser Marke. Sie überwindet dabei auch den kleinen Widerstand bei 26,95 EUR.

Kurzfristig wieder im Rallymodus

Der heutige Tag könnte der Start einer neuen Rally in der Vonovia-Aktie sein. Erstes Ziel ist das Hoch bei 28,72 EUR. Dieses Hoch könnte aber durchaus durchbrochen werden. Anschließend wäre Platz bis ca. 33,16 EUR und damit an den gebrochenen langfristigen Aufwärtstrend ab dem Allzeittief aus dem Juli 2013.

Sollte die Aktie aber doch noch unter 25,80 EUR abfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 22,70/60 EUR und damit auf den Aufwärtstrend seit Oktober gerechnet werden.

Fazit: Die Vonovia-Aktie kann ihre Erholung seit dem Tief im Oktober nach einer kurzen Unterbrechung fortsetzen.

Zusätzlich lesenswert:

Prognose übertroffen aufgrund starkem Wachstum in den USA

FEDEX - Es stehen große Entscheidungen an

Vonovia SE

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)