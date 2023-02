Quest Diagnostics steigert die Dividende das zwölfte Jahr in Folge

Der amerikanische Medizintechniker Quest Diagnostics Inc. (ISIN: US74834L1008, NYSE: DGX) zahlt am 24. April 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 71 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus (Record date: 10. April 2023), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (66 Cents) um 7,6 Prozent. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 2,84 US-Dollar ausgeschüttet.

Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 1,95 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 145,47 US-Dollar (Stand: 2. Februar 2023). Quest Diagnostics gab auch eine Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms um 1 Mrd. US-Dollar bekannt.

Quest Diagnostics ist 1969 in New York gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich heute in Secaucus, New Jersey. Der Konzern stellt medizinische Testgeräte her und beschäftigt fast 50.000 Mitarbeiter. Der Umsatz betrug im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 2,33 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,74 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der bereinigte operative Ertrag lag bei 330 Mio. US-Dollar nach 579 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 7,01 Prozent im Minus (Stand: 2. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 16,93 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de