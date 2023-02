Bluebell will Bayer umkrempeln – Aktie steigt an Dax-Spitze

Anfang des Jahres ist Bluebell bei Bayer eingestiegen. Bluebell ist ein aktivistischer Investor, der meist einen kleinen Aktien-Anteil kauft und dann gleichgesinnte Investoren sucht, um Einfluss auf das Management zu nehmen. Diese Taktik ist aufgegangen.

Diese Taktik ist aufgegangen: Nach Aussagen von Bluebell sind viele Investoren auf sie zugekommen. Sie alle wollen das Management um Bayer-Chef Werner Baumann austauschen und so den Aktienkurs wieder nach vorne bringen. Baumann war treibende Kraft hinter der Monsanto-Übernahme, unter der Bayer noch heute zu leiden hat. Bluebell hat auf diesem Gebiet Erfahrung, denn 2021 ist er beim französischen Nahrungsmittelhersteller Danone eingestiegen und hat den Chef ausgetauscht.

Auch eine Aufspaltung des Konzerns ist nicht ausgeschlossen: Bluebell will die Sparte der nicht-verschreibungspflichtigen Medikamente um Aspirin aufspalten. Der US-Hedgefonds Inclusive sieht das ähnlich, hat es nur verklausulierter ausgedrückt, indem er auf die Notwendigkeit hinwies, Strukturen zu überprüfen und zur Not aufzubrechen.

Selbst deutsche Fondsanbieter sind auf Bluebell zugegangen, wie etwa Deka und Union Investment, die auch den Posten des CEOs besetzen wollen und einer Aufpsaltung nicht abgeneigt sind.

Bayer an Dax-Spitze

Die Bayer-Aktie wird wahrscheinlich von dieser Entwicklung profitieren. Im frühen Handel kletterte die Aktie von Bayer mit einem Plus von 0,9 Prozent an die Spitze des Dax. Damit hat die Diskussion um Bluebell der Aktie in einer bearishen Umgebung einen Schwung verlieren. Nach gut dret Stunden Handel sind nur drei Aktien im Plus.

Wer die Aktie noch nicht im Depot hat, sollte in Erwägung ziehen, sie nachzukaufen. Eine Schwachstelle bei der Bayer-Aktie bleibt aber die immer noch nicht erledigten Rechtsstreitigkeiten um den Monsanto-Deal von 2016.