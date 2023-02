RWE - Ist die Aktie ein Kauf?

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 40,690 € (XETRA)

Die RWE-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 9,12 EUR aus dem September 2015 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie auf ein Hoch bei 43,97 EUR im Mai 2022.

Seitdem läuft die Aktie volatil seitwärts. Am ehesten lässt sich diese Bewegung aktuell in einem aufsteigenden Dreieck eingrenzen. Sie hat also einen bullischen Charakter. Aktuell notiert der Wert allerdings in etwa in der Mitte des Dreiecks.

Der stock3 score zeigt 35 % an. Stark ist die Aktie im Bereich Bewertung. Hier kommt die Aktie auf 92 %. Ganz schwach ist die Einordnung aber im Bereich Qualität und Verschuldung. Hier kommt der Konzern gerade einmal auf 4 %.

Kaufsignal noch deutlich entfernt

Um ein großes Kaufsignal auszubilden, müsste die RWE-Aktie stabil über 43,97 EUR ausbrechen. Um aber diese Marke attackieren zu können, müsste die Aktie erst einmal über 8 % ansteigen. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann ergäbe sich ein Kaufsignal mit einem rechnerischen Ziel bei 56,20 EUR.

Sollte der Wert allerdings aus dem Dreieck nach unten rausfallen, wofür aktuell ein stabiler Rückfall unter 37,78 EUR notwendig wäre, ergäbe sich Abwärtspotenzial bis an den Aufwärtstrend seit September 2015, der aktuell bei 28,73 EUR verläuft.

Fazit: Die RWE-Aktie ist aktuell kein Kaufkandidat. Aber es könnte sich rentieren, die Aktie engmaschig zu verfolgen, da ein Ausbruch aus dem Dreieck eine dynamische Bewegung erwarten lässt.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)