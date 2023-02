EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 44.080 Trades im Januar - Trade Republic bietet 2,0 % Guthabenverzinsung für alle Kunden

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Düsseldorf, 07. Februar 2023 Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Januar 44.080 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 17,21 % gegenüber dem Vormonat (-48,81 % ggü. Januar 2022). Januar 2023 Dezember 2022 Januar 2022 Orders gesamt 44.080 37.607 86.109 Wertpapier-Orders 41.074 35.379 76.486 Future-Kontrakte 6.998 4.503 17.561 Im Januar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 129,27 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 19,94 % gegenüber dem Vormonat (-31,78 % ggü. Januar 2022). Per 31.01.2023 wurden bei der sino AG 257 Depots betreut (+1,18 % ggü. Vormonat). Die Trade Republic Bank GmbH, an der die sino noch mit wirtschaftlich 2,3 % beteiligt ist, bietet seit Anfang Januar für Bestands- und Neukunden eine Verzinsung von 2,0 % für Guthaben bis zu 50.000 Euro an – und damit einen der attraktivsten Zinssätze im deutschen Markt. Laut einer Statistik von PWC gibt es in Deutschland Tagesgeldeinlagen von mehr als 2,4 Billionen Euro. „Das Geschäft der sino hat sich etwas belebt und wir implementieren fortlaufend Verbesserungen für unsere Kunden. Trade Republic bietet mit 2,0 % außerordentlich interessante Guthabenzinsen und nun auch in diesem Bereich erhebliche Vorteile - ohne Sternchen oder Extrakosten. Viele Banken, Broker und insbesondere Sparkassen zahlen ihren Kunden bis heute gar keine Zinsen. Außerdem liegen die Tagesumsätze an der LS-Exchange, über die auch Trade Republic Kunden handeln, bisher in diesem Jahr wohl mehr als 40 % höher als im Durchschnitt des Vorquartals. Ein sehr guter Start in das Jahr 2023.“, so Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender der sino AG.

