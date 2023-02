EQS-RPT: United Internet AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: United Internet AG / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

08.02.2023

United Internet AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung United Internet AG und Tochtergesellschaften schließen Kreditvertrag aus Anlass des Börsengangs der IONOS Group SE Montabaur, 8. Februar 2023. Die United Internet AG hat im Zusammenhang mit dem Börsengang ihrer Tochter, der IONOS Group SE, einen Kreditvertrag abgeschlossen. Mit ihren Tochtergesellschaften IONOS Group SE und IONOS Holding SE hat die United Internet AG am 27. Januar 2023 einen Kreditvertrag ("Kreditvertrag") abgeschlossen, unter dem die United Internet AG als Kreditgeberin, die IONOS Holding SE als Kreditnehmerin und die IONOS Group SE als Garantiegeberin agiert. Die United Internet AG ist mit 63,8 % an der IONOS Group SE beteiligt; die IONOS Group SE wiederum hält alle Aktien der IONOS Holding SE. Weitere 21,2 % der Aktien der IONOS Group SE hält die WP XII Venture Holdings II SCSp mit Sitz in Luxemburg. Die restlichen 15 % der Aktien befinden sich nach der heutigen Notierung im free float. Der Abschluss steht im Zusammenhang mit dem Börsengang der IONOS Group SE. Der neue Kreditvertrag löst drei bestehende Kreditvereinbarungen zwischen den Unternehmen ab, die am 26. Januar 2017, am 28. März 2017 bzw. am 17. August 2018 abgeschlossen wurden. Der Gesamtbetrag des Kreditvolumens unter dem neuen Kreditvertrag beläuft sich auf EUR 1,245 Milliarden und entspricht der unter den genannten drei bestehenden Kreditvereinbarungen insgesamt noch ausstehende Kreditsumme. Auf den Betrag sind quartalsweise Zinsen in Höhe von 6,75% p.a. zu zahlen. Ohne Vorfälligkeitszahlungen, zu denen die IONOS Holding SE ohne hierfür fällige Zusatzzahlungen berechtigt ist, ist somit von einer vollständigen Rückzahlung bis zum 15. Dezember 2026 zu rechnen. Die IONOS Holding SE hat die Kreditraten jährlich aus überschüssiger Liquidität zu zahlen. Die United Internet AG ist berechtigt, den Kreditvertrag zu kündigen, sofern die United Internet AG weniger als 50% der Aktien der IONOS Group SE hält, oder die IONOS Group SE weniger als 50% der Aktien an der IONOS Holding SE hält. Zudem steht der United Internet AG ein Kündigungsrecht zu, wenn ein wichtiger Grund hierfür vorliegt, etwa ein Bruch des Kreditvertrags durch die anderen Parteien. Der Kreditvertrag ist mit dem heutigen ersten Handelstag der Aktien der IONOS Group SE an der Frankfurter Wertpapierbörse wirksam geworden. Sämtliche für den Abschluss des Kreditvertrags erforderlichen Gremienzustimmungen auf Seiten der United Internet AG und ihrer Tochtergesellschaften wurden erteilt. Montabaur, 8. Februar 2023 United Internet AG Der Vorstand Weitere Informationen:

Die United Internet AG ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige „Internet-Fabrik“ mit über 10.300 Mitarbeitenden, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. Ansprechpartner United Internet AG

