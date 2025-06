Studie: Frankfurt ist Digitalhauptstadt der Welt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Frankfurt ist einer Studie zufolge dank einer starken Infrastruktur die "digitale Hauptstadt der Welt".

Damit habe sich die Mainmetropole gegen Orte wie London oder den Großraum San Francisco mit dem Silicon Valley durchgesetzt, ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Erhebung der IT-Beratungsfirma Dstream. "Die Stadt hat jahrzehntelang in die digitale Infrastruktur investiert", sagte Serge Radovic, Berater bei Dstream und Co-Autor der Untersuchung. Sie beherberge den weltweit wichtigsten Internetknoten, dessen Betreiber DE-CIX am Donnerstag seinen 30. Geburtstag feierte.

Die Dstream-Experten stützten ihr Urteil auf die Betrachtung von 30 Faktoren, darunter die Anbindung ans Internet, die Geschwindigkeit der Verbindungen und die Verfügbarkeit von Rechenzentren. DE-CIX trage vier Milliarden Euro zur jährlichen Wirtschaftskraft Deutschlands bei. "Die Ergebnisse dieser neuen, unabhängigen Studie zeigen auf, wie wichtig Internetknoten für unsere digitale Wirtschaft sind", sagte DE-CIX-Chef Ivo Ivanov. "Ohne leistungsfähige und resiliente digitale Infrastruktur ist digitale Entwicklung nicht möglich – das wird mit den jüngsten Fortschritten bei Künstlicher Intelligenz (KI) immer deutlicher."

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)