dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.02.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Adidas ringt weiter mit Ende der Yeezy-Partnerschaft - Aktie sackt ab

HERZOGENAURACH - Das Ende der Partnerschaft mit dem umstrittenen Rapper Kanye West belastet Adidas auch im neuen Jahr. Der Vorstand will prüfen, wie er die Yeezy-Produkte aus der Modekollaboration mit dem Künstler nutzen kann, kalkuliert aber auch damit, auf der Ware sitzen zu bleiben. Dies würde den Umsatz um rund 1,2 Milliarden Euro und das Betriebsergebnis um eine halbe Milliarde Euro verringern. Den Anteilseignern gefiel die Mitteilung vom Donnerstagabend überhaupt nicht: Mit einem Kursrutsch schickten sie die Adidas-Aktie am Freitagmorgen ans Ende des Dax .

Paypal steigert Erlöse und Gewinn - Chef kündigt Rücktritt an

SAN JOSE - Der Online-Bezahldienst Paypal ist zum Jahresende trotz Inflations- und Rezessionssorgen deutlich gewachsen. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar (6,9 Mrd Euro), wie die ehemalige Ebay -Tochter am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Jose mitteilte.

ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec trotz schwacher Marge optimistisch für das Jahr

JENA - Gestiegene Kosten und Probleme in China haben zum Start in das neue Geschäftsjahr den operativen Gewinn von Carl Zeiss Meditec belastet. Neben höheren Ausgaben etwa für Vertrieb und Marketing sowie für Forschung und Entwicklung drückte der Rückgang bei Augenoperationen in China auf die Marge des Medizintechnikkonzerns. Firmenchef Markus Weber und Finanzvorstand Justus Wehmer sind jedoch nach den ersten Wochen im neuen Jahr inzwischen "vorsichtig optimistisch", wie sie am Freitag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX sagten. Mit einem hohen Auftragsbestand im Rücken hoffen sie auf den Aufschwung in den nächsten Quartalen.

ROUNDUP: Tennet will mit Bund über Verkauf seines Stromnetzes verhandeln

BAYREUTH - Der niederländische Betreiber Tennet will mit der Bundesregierung über den Verkauf seines deutschen Stromnetzes an den Staat verhandeln. Grund ist der hohe Eigenkapitalbedarf für die Energiewende, den Tennet am Freitag allein für den Ausbau seines deutschen Netzes auf 15 Milliarden Euro bezifferte. Die Bundesregierung begrüßt den Vorstoß Tennets, "einen vollständigen Verkauf ausloten zu wollen", wie eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte.

ROUNDUP: L'Oreal wächst trotz Gegenwinds in China kräftig

PARIS - Trotz schwieriger Bedingungen in China hat der Kosmetikkonzern L'Oreal im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Eine starke Nachfrage nach Make-up und Hautpflege-Produkten und der schwache Euro hätten ein kräftiges Umsatz- und Gewinnplus beschert, teilte das EuroStoxx-50-Schwergewicht am Donnerstag nach Börsenschluss in Paris mit. Gegenwind bekamen die Franzosen allerdings aus China: Die strengen Corona-Maßnahmen im vergangenen Jahr machten sich auch im Kosmetikmarkt bemerkbar. Trotz dieses herausfordernden Umfelds konnte L'Oreal bei den Online-Verkäufen zweistellig zulegen. Die Aktie legte am Freitagmorgen nach dem Handelsstart leicht zu, rutschte dann allerdings recht schnell ins Minus.

ROUNDUP: Enel verdient mehr als erwartet und kann Schulden senken

ROM - Der italienische Versorger Enel hat im abgelaufenen Jahr überraschend gut verdient. Dabei verhalfen unter anderem Gewinne im Energiehandel zum Jahresende. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei auf Basis vorläufiger Zahlen im Vergleich zu 2021 um 2,6 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Rom mit. Das ist sowohl mehr als Analysten und Enel selbst erwartet hatten. Positiv stimmte am Freitag auch, dass der Konzern beim Abbau seines Schuldenbergs vorankommt. Die Aktie legte zu.

Weitere Meldungen -Russland senkt wegen Preisdeckel 'freiwillig' Ölförderung -Bayer: EU-Zulassungserweiterung für Nierenmedikament für Diabetiker -Starkes Weihnachtsgeschäft schiebt Cewe an -Chinesischer Autoverband CAAM: Fahrzeugabsatz bricht wegen Neujahrsfest ein -Bundesfinanzminister über Intel-Hilfen: 'Wir sind nicht erpressbar' -Tarifgespräche zwischen Post und Verdi dauern an -EU-Kommission: Twitter hält sich kaum an Transparenz-Zusagen -IG Metall: Einigung zu Tarifvertrag mit Wacker Neuson -Laborausrüster Sartorius erhöht nach Gewinnsprung Dividende für 2022 -Roche erzielt mit Augenmittel Vabysmo in weiterer Indikation gute Ergebnisse -Rohstoffkonzern Trafigura droht hoher Verlust wegen Nickel-Betrug -Trumps Accounts bei Facebook und Instagram wieder freigeschaltet -Warsteiner will sich breiter aufstellen -Gericht erlaubt ständige Mitarbeiterkontrolle bei Amazon in Winsen -Importeur Hyundai setzt weiter auf Elektroantriebe und SUVs -Pharmaunternehmen profitieren von Krankheitswelle in Deutschland -ZDF stellt nach Wasserschaden am Hauptsitz Strafanzeige -DFL macht nächsten Schritt bei Teilverkauf von Medienrechten -Murdoch-Konzern News Corp will nach Umsatzeinbruch 1250 Stellen streichen -ROUNDUP: Produktion am Anschlag - Pharmabranche profitiert von Krankheitswelle -Vorerst keine Tarifeinigung bei insolventer Galeria -Beschäftigte bei Coca-Cola Deutschland erhalten deutlich mehr Geld -UEFA-Bericht: Clubs von 'schwerwiegenden Pandemiefolgen' erholt -ROUNDUP: Supermarktketten senken Kaffeepreise -ROUNDUP: Schluss mit schottischer Whisky-Idylle? Werbeverbot sorgt für Unruhe -Habeck: Deutschland muss bei digitalen Stromzählern aufholen -ROUNDUP: Vorkrisenniveau rückt näher - Zuversicht für Deutschland-Tourismus

