Ahold Delhaize erzielt mehr Gewinn und steigert die Dividende

Der niederländische Handelskonzern Ahold Delhaize (ISIN: NL0011794037) will seinen Aktionären eine um 10,5 Prozent erhöhte Dividende von 1,05 Euro für das letzte Geschäftsjahr ausbezahlen. Beim derzeitigen Börsenkurs von 28,70 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,66 Prozent. Im Vorjahr hatte Ahold 0,95 Euro ausgeschüttet.

Die Ausschüttungsquote beträgt 40 Prozent. Ahold zahlt die Dividende in zwei Tranchen (Zwischen- und Schlussdividende) aus. Eine Zwischendividende in Höhe von 0,46 Euro wurde bereits am 1. September 2022 ausgeschüttet. Die Auszahlung der Schlussdividende in Höhe von 0,59 Euro erfolgt am 27. April 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 14. April 2023. Die Hauptversammlung findet am 12. April 2023 statt.

Der Umsatz von Ahold Delhaize lag im Jahr 2022 bei 86,98 Mrd. Euro (Vorjahr: 75,60 Mrd. Euro). Bei konstanten Wechselkursen war dies ein Zuwachs um 6,9 Prozent. Der operative Ertrag betrug 3,77 Mrd. Euro nach 3,32 Mrd. Euro im Vorjahr. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,55 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,25 Mrd. Euro).

Ahold Delhaize beschäftigt rund 413.000 Mitarbeiter in 7.659 Lebensmittelläden und gehört damit zu den größten Lebensmitteleinzelhändlern der Welt. Der Sitz von Ahold Delhaize ist in Zaandam bei Amsterdam. Im Jahr 2017 wurde der Zusammenschluss von Ahold und Delhaize vollzogen.

Redaktion MyDividends.de