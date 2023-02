Cisco überrascht mit großem Optimismus - Aktienkurs steigt kräftig

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der US-Netzwerkausrüster Cisco hat mit einer überraschend positiven Umsatzprognose Hoffnungen auf eine stabilere Ausgabenentwicklung für technische Infrastruktur als erwartet geweckt. Die Erlöse sollen im laufenden Quartal um 11 bis 13 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss in San Jose mit. Analysten waren bisher nur von einem Plus von sechs Prozent ausgegangen.

Auch die Gewinnprognose übertraf die Erwartungen von Experten. Je Aktie sollen es 96 bis 98 US-Cent sein. Hier hatten Analysten bis zuletzt nur 89 Cent erwartet. Anleger zeigten sich begeistert, der Cisco-Aktienkurs legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um zehn Prozent zu.

Im abgelaufenen Jahresviertel war der Umsatz um sieben Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar nach oben geklettert. Der Gewinn sank hingegen unter dem Strich um sieben Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar.

Cisco stellt vor allem sogenannte Router und Switches für Internet- und Datenverkehr her. Das Unternehmen profitiert von einem Rückstau an Investitionen, die viele Kunden während der Corona-Pandemie zurückgehalten hatten./he