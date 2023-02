Wachstum vs. Inflation | Airbnb | Roblox | Analog Devices | Tripadvisor

Wir sehen erneute Zeichen, dass die US-Wirtschaft an Schwung gewinnt. Der Einzelhandel performte im Januar weitaus besser als erwartet. Einhergehend mit den gestrigen Verbraucherpreisen, hält die Sorge vor einer auch längerfristig überhöhten Inflation im Markt. Wie dem auch sei, liegen die Markterwartungen und die bisherigen Aussagen der FED nun auf der gleichen Wellenlinie. Die mahnenden Worte der FED sind eingepreist. Der erwartete Zinsgipfel liegt bei nun 5,25% mit einem Zinsniveau von 5,05% zum Jahresende. Basierend auf dem Anstieg der Renditen 2-jährigen US-Staatsanleihen, müsste der Nadsaq rund 5% niedriger notieren, schätzt Marko Kolanovic von J.P. Mogan. Was den S&P 500 betrifft, dürfte der systemische Verkaufsdruck ist bei einer Marke von unter 4000 Punkten deutlich zunehmen. Um 3980 bis 4000 Punkten dürften bis zu $200 Mrd. an Verkäufen ausgelöst werden. Wie dem auch sei, fallen die jüngsten Ergebnisse anhaltend robust aus. Airbnb, Analog Devices, Roblox, Tripadvisor und Upstart tendieren nach den Zahlen teils deutlich fester.



00:00 - Intro

00:24 - Pendeln im Niemandsland | Marko Kolanović

03:30 - Wirtschaft erstaunlich stabil

05:03 - Fazit | Was treibt die Desinflation an?

07:01 - Spannungen zw. Washington & Peking

09:40 - Taiwan Semiconductor

10:30 - Ergebnisse

11:27 - Airbnb

13:10 - Analog Devices | Roblox

14:30 - Akamai | Upstart | TripAdvisor | Kraft Heinz

15:46 - Biogen | Barrick Gold | Air India | Ford

17:00 - Ausblick auf heute Abend

17:26 - Avis Budget | Salesforce | Snowflake

17:55 - Community Events



