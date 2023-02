Commerzbank mit höchstem Gewinn seit 10 Jahren – Prognose erhöht

Die Commerzbank hat heute ihren höchsten Gewinn seit zehn Jahren verkündet – und nach Ansicht des Vorstandes soll das Ergebnis in den nächsten Jahren weiter steigen. Im letzten Jahr 2022 verdiente der im MDax gelistete Konzern 1,4 Mrd. EUR, 2021 waren es noch 430 Mio. EUR. Die Commerzbank profitierte besonders von den steigenden Zinsen. Für das nächste Jahr ist die Commerzbank weiter zuversichtlich, dass das Ergebnis noch besser ausfallen wird.

Die Commerzbank ist wieder da.

Die positiven Zahlen dürften auch die Aktionäre freuen: Wie die Bank gestern mitteilte, wird sie der Hauptversammlung im Mai eine Dividende von 0,20 EUR vorschlagen und über ein Aktienrückkaufprogramm entscheiden lassen.

Die Commerzbank strebt den Aufstieg in den Dax an. Freitag wird die Deutsche Börse bekanntgeben, wer Linde am 27. Februar im Leitindex beerben wird. Im weiteren Rennen um den Dax-Erben ist der Rüstungskonzern Rheinmetall.

Für den Aufstieg gilt die Marktkapitalisierung des Free Floats. Weiterhin muss der Aufsteiger in den letzten beiden Jahren Gewinn erzielt haben. Dieses Kriterium hat die Commerzbank erfüllt.

Commerzbank: Jetzt kann man wieder zugreifen

Die Commerzbank-Aktie ist nach Bekanntgabe der Zahlen gestiegen. Kurz vor Handelsbeginn liegt sie vorbörslich mit 3,9 Prozent im Plus. Sollte die Commerzbank den Aufstieg in den Dax schaffen, dürfte das einen weiteren Schub geben. Denn dann rückt sie wieder vermehrt in den Fokus der Anleger. Weiterhin müssten alle ETFs, die den Dax nachbilden, deren Aktien kaufen, was den Kurs weiterhin beschleunigt.

Fazit: Noch ist es offen, ob die Commerzbank den Aufstieg in den Dax schafft. Morgen wissen wir mehr. Aber selbst wenn Rheinmetall das Rennen macht, gehört die Aktie wieder ins Depot. Erstens stimmen die Zahlen, zweitens versprechen steigende Zinsen weitere Gewinne und drittens ist es absehbar, dass die Commerzbank – so wenn nicht schon diesen Monat – in absehbarer Zeit in den Dax aufgenommen wird.