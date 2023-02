Microsoft will mit KI die Suchmaschine revolutionieren: Sollten Anleger die Chance zum Kauf nutzen?

KI ist der technische Zauberbegriff rund um die neuen Kommunikationen im Internet. Gründer Bill Gates umschreibt in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung dieser Woche (16.02., Seite 15) die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten und deren Folgen.

Microsoft steht mit ChatGPT und der Tochter OpenAI und damit Bing im Mittelpunkt der zurzeit erkennbaren Möglichkeiten. Das Interview ist dafür hilfreich, verständlich und für jedermann nachvollziehbar. Es wird also eine Tech-Story der nächsten 15 bis 20 Jahre. Hier gibt es keine Frage des Timings, sondern entweder oder. Ich bin long.

Scheitert die Luxusstrategie bei Mercedes? Haben die Kritiker recht?

Die internationale Autowelt wird neu gegliedert. Für E-Mobility gilt der riesige Sektor Klein- und Mittelklasse mit den größten Märkten China und Indien. Die Mittelklasse erfährt nach aktuellen Einschätzungen der Experten eine Gliederung in Reste für den Verbrenner und die Mehrheit für E-Mobil. Dieses Feld wird von den Amerikanern und Europäern weitgehend beherrscht, weil die Käufer im Westen anders entscheiden als Chinesen oder Inder.

Damit bleibt die Luxusklasse übrig. BMW und Mercedes-Benz sind eine internationale Sonderklasse. Eigentlich ohne Konkurrenz. Ähnlich wie in der Mode mit den bekannten Marken. Das bedeutet, dass die Luxusstrategie richtig ist, um sich von den absoluten Volumengrößen abzuheben. Nur VW versucht mit dem E-Mobil in China am Ball zu bleiben. Hoffentlich gelingt dies.

BP mit Rekordgewinn: Welches Potenzial hat die BP-Aktie?

200 Mrd. USD Sondergewinn für alle Energiekonzerne sind ein einmaliges Ergebnis infolge der explodierten Preise für Erdgas, nebst Öl als Gesamtgeschäft. Es sind Einmalgewinne, die sich nicht fortsetzen lassen.

Gleichwohl bleiben die Preise für Erdgas auf höherem Niveau als vor 2019. Damit ist eine relativ komfortable Kalkulation für BP und die anderen möglich, aber ohne größere Zuwachsraten. Ohnehin wird ein Teil über Steuern abgeschöpft.

Also: BP ist eine solide Energiewette, aber ohne zusätzlichen Drive. Die Gewinnausschüttung ist sicher, eine hohe Rendite also möglich, aber ohne größere Fantasie. Wer will, schaut 50 Jahre zurück im Zuge der damaligen Ölkrise ab 1974 und den Folgejahren.