Facebook führt kostenpflichtiges Abo ein – Zuckerberg auf den Spuren von Elon Musk

Die Meta-Aktie steigt heute im vorbörslichen Handel um 2,6 Prozent. Grund sind positive Nachrichten rund um eine neue Einkommensquelle für das Unternehmen.

Meta führt den blauen Haken ein

Wie mehrere Medien unabhängig voneinander berichten, will Meta (ehemals Facebook) nun ebenfalls in das Geschäft mit den blauen Haken einsteigen. Nachdem Konkurrent Elon Musk auf seiner Plattform Twitter damit ein neues Abomodell geschaffen hat, will auch Meta die Nutzer für ihre Verifizierung zahlen lassen.

Konkret soll es sich dabei um ein monatliches Abo für User der Plattformen Facebook und Instagram handeln. 11,99 US-Dollar soll es kosten und 14,99 US-Dollar für Apple in-App-Käufe, womit Meta die Gebühr von 30 Prozent des Handyherstellers auf die User umlegt. Zunächst wird das Abo in Australien und Neuseeland eingeführt, andere Länder sollen bald folgen.

Authentizität soll steigen

Im Gegensatz zu Twitter soll für die Verifizierung die Vorlage eines amtlichen Ausweises nötig sein, was laut Aussage des CEO Mark Zuckerberg vor allem die Authentizität der Plattform erhöhen soll. Weiterhin wirbt man primär bei Instagram mit dem Zugang zu exklusiven Diensten, Stickern und Storys.

Für Unternehmen gibt es allerdings noch kein Konzept, weshalb die ersten blauen Haken vermutlich zunächst bei Influencern und Co. zu sehen sein werden.

Meta-Aktie: Weiterer Auftrieb?

Nach der steilen Aufwärtsbewegung der letzten Wochen könnte das neue Abomodell vielleicht das nächste Narrativ für die Aktie sein, was Anleger auch vorbörslich entsprechend belohnten. Allerdings wird sich erst in ein paar Monaten zeigen, wie erfolgreich dieser Schritt sein dürfte. Denn gerade beim Konkurrenten Twitter gibt es im Bereich der Verifizierung immer wieder Berichte, dass es nicht so gut läuft, wie anfangs erwartet.