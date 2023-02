DAX: Index trotzt US-Verlusten

Während die US-Indizes ganz klar ihre Seitwärtsspanne die letzten Wochen zur Unterseite aufgelöst haben, klammert sich in der Deutsche Aktienindex DAX noch verzweifelt an seiner bisherigen Schiebephase und trotzt den Verlusten an der New Yorker Börse. Wie lange dies gut geht, bleibt abzuwarten.

Sollte der Abwärtsdruck aus den USA noch größer werden, könnte dies auch für den DAX-Index kurzfristige Verluste bedeuten, Abschläge auf 15.269 Punkte und darunter im speziellen Fall auf 15.150 bzw. glatt 15.000 Zähler kämen dann nicht überraschend.

Dennoch überrascht die Wehrhaftigkeit des heimischen Leitbarometers, für ein Aufwärtsszenario müssten allerdings die Jahreshochs bei 15.658 Punkten zwingend überwunden werden, damit Aufwärtspotenzial an 15.736 und darüber 15.947 Punkte freigesetzt werden kann.

An der Datenfront geht es in der ersten Tageshälfte etwas ruhiger zu, um 11:00 Uhr stehen europaweite Verbraucherpreise per Januar (endgültig) auf der Agenda, bevor es ab 14:30 Uhr mit den wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen und fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe der US-Amerikaner weitergeht. Zeitgleich wird das BIP Q4 (2. Veröffentlichung) vorgestellt. Chinas Index der Frühindikatoren per Januar steht um 15:00 Uhr auf der Agenda.