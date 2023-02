DAX leichter erwartet

Der Deutsche Aktienindex DAX hat einen rabenschwarzen Freitag erlebt und ist dabei aus seiner Seitwärtsspanne der letzten Wochen zur Unterseite herausgefallen. Auf für heute zeichnet sich keine Entspannung auf dem Frankfurter Parkett ab.

Die Auflösung der Handelsspanne, etabliert Anfang Februar durch den Bruch der Unterstützung von 15.269 Punkten hat nun ein kleineres Verkaufssignal in Richtung 15.150 Punkte ausgelöst, darunter sollten sich Investoren auf Abschläge zurück auf rund 15.000 Zähler einstellen.

Ein positives Szenario lässt sich nach der Kursreaktion vom Freitag für den DAX nicht ableiten, hierfür müsste das heimische Leitbarometer mindestens zurück über den EMA 50 bei derzeit 15.389 Punkten zurückkehren. Aber erst über den Jahreshochs von 15.658 Punkten dürfte der DAX neue Höchststände im Bereich von 15.736 Zählern anvisieren.

Am Montag stehen vormittags EU-Daten im Fokus, angefangen bei der Geldmenge M3 und Zahlen zu der Kreditvergabe an private Haushalte um 10:00 Uhr. Eine Stunde später geht es mit Daten zur EU-Wirtschaftsstimmung, zum Geschäftsklima, Verbraucher-, Industrie- und Dienstleistungsvertrauen per Februar weiter. US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter per Januar Neupreis um 14:30 Uhr an.